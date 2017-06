Finale America's Cup in het teken van wraak

Titelverdediger is Verenigde Staten na een historische zege vier jaar geleden op de Kiwi's in de baai van San Francisco.

Nieuw-Zeeland wist in 2013 een ongekende voorsprong van 8-1 in de finale niet te verzilveren. Met een eindzege van 8-9 zorgde stuurman Jimmy Spithill met het Amerikaanse team voor één van de grootste comebacks in de sporthistorie.

Spithill is in de finale in Bermuda opnieuw van de partij. Hij heeft in Peter Burling (26) in de Nieuw-Zeelandse formatie een geduchte tegenstander.