Flier en Van Iersel boeken eerste zege op WK beach

Scherpe Heemskerk durfde niet direct te juichen na es­ta­fet­te-zil­ver

29 juli Femke Heemskerk durfde niet keihard te juichen toen Ranomi Kromowidjojo als slotzwemster op de gemengde estafette 4x100 vrij als tweede had aangetikt. Heemskerk was even bang voor een mogelijke diskwalificatie nadat ze als derde zwemster wel erg snel het water was ingedoken. Met een overnametijd van 0,00 bleef ze maar nipt binnen de toegestane overnametijd van -0,03.