Flier en Van Iersel uitgeschakeld op WK

Het duo had vandaag in de tweede ronde in Wenen weinig in te brengen tegen de Tsjechische vrouwen Kristyna Kolocova en Michala Kvapilova. Het werd 12-21 17-21.

Kolocova en Kvapilova zijn de nummer dertien van de plaatsingslijst. Flier en Van Iersel bereikten de tweede ronde door in hun groep als tweede te eindigden met twee zeges en één nederlaag.



Later vandaag spelen Madelein Meppelink en de Oostelbeerse Sophie van Gestel hun wedstrijd in de tweede ronde. De twee mannenkoppels, Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen en Christiaan Varenhorst/Maarten van Garderen, komen morgen in actie in de tweede ronde.