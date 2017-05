Floris Wortelboer van Den Bosch naar Bloemendaal

De Vries wil clubs te hulp schieten in strijd tegen misbruik

13:59 De commissie die onderzoek doet naar seksueel misbruik in de sport en de bestrijding daarvan, wil in december komen met ,,iets waarvan men zegt: dit helpt''. Dat zei oud-minister Klaas de Vries, die de commissie voorzit, dinsdag in Den Haag bij de presentatie.