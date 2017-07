Geen medaille voor Kromo op 100 meter vrij, Manuel verrast

Bij de vorige WK twee jaar geleden in Kazan was de Groningse als vierde geëindigd in 53,17. Als titelverdedigster greep ze bij de Spelen van Rio naast de medailles, vijfde in 53,08.



Kromowidjojo pakte bij de WK's van 2011 en 2013 brons op de 100 vrij. Individueel werd ze alleen een keer wereldkampioen op de 50 vrij, het sprintnummer waarop ze later deze WK nog in actie komt. De drievoudig olympisch kampioene beslist na het toernooi of ze doorgaat tot Tokio 2020. ,,Ik wil niet meedoen om het meedoen, ik wil bij de top zitten'', zei ze voor de WK over haar ambitie. 'Kromo' bewees vrijdagavond dat ze nog altijd tot de snelste zwemsters ter wereld behoort, al werd dat niet omgezet in een medaille.