Geen toptijd voor Sintnicolaas op 100 meter

Kromowidjojo en Heemskerk eenvoudig naar finale 100 meter vrije slag

11:56 Ranomi Kromowidjojo heeft zich vrijdag bij wereldbekerwedstrijden in Eindhoven als derde geplaatst voor de finale op de 100 meter vrije slag. De 26-jarige Nederlandse, die donderdag liet weten door te gaan als topzwemster tot en met de Olympische Spelen in Tokio, won haar heat in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in een tijd van 52,24 seconden.