Geen WK, maar aan afscheid denkt Van Gelder nog lang niet

Hij had maar éen kans en die verprutste Yuri van Gelder door een val bij de afsprong. De wereldkampioen van 2005 ontbreekt daardoor in oktober bij de WK turnen.

De Waalwijker bleef vanmiddag met 14.225 punten ver onder de scherpe WK-limiet van 14.983. In zijn eigen trainingshal in Den Bosch was de voormalige Lord of the Rings niet eens de beste zijn onderdeel. Anthony van Assche kwam tot een score van 14.525, ook onvoldoende voor een startbewijs voor de wereldkampioenschappen in Montreál.

Afsprong

Van Gelder was goed op weg, tot aan de afsprong. Daar vergooide hij zijn kansen door voorover te landen op handen en knieën. Hij had na afloop flink de smoor in. ,,Zonde. De kwaliteiten zitten er nog steeds. Ik voelde me sterker dan tijdens de voorbereiding voor de Olympische Spelen. Zo zuur dat ik het laat liggen. Voorlopig ben ik nog niet van plan om te stoppen met turnen'', zei een aangeslagen Van Gelder (34). ,,Dan schakel ik maar over op plan B of plan C. Er komen nog wel momenten. Ik voel me nog 26 jaar.''

Voor de eerste kwalificatiewedstrijd een week geleden meldde Van Gelder zich af, omdat hij voor zijn gevoel nog niet klaar was om te pieken. Met name op de afsprong wilde hij nog een week extra trainen. Juist op de afsprong ging het nu mis.

Zes keer limiet

In totaal zes turners haalden een WK-limiet op een of twee toestellen: Epke Zonderland (rek en brug), Bart Deurloo (rek en vloer), Frank Rijken (rek), Casimir Schmidt (vloer), Boudewijn de Vries (voltige) en Bram Verhofstad (vloer). Bondscoach Bram van Bokhoven maakt pas maandag over een week, na de World Cup in het Bulgaarse Varna, de definitieve selectie van zes man bekend. ,,Het is een redelijk eenvoudige stelling als je 6 sporters hebt die de limiet hebben gehaald en 6 plekken. Het wordt geen marathonzitting'', gaf Van Bokhoven al een voorzetje.