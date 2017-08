Gouden Ellen van Langen en de mobiele telefoon

De olympische zegetocht van Ellen van Langen in Barcelona is een schoolvoorbeeld van deze categorie. Over exact 25 jaar zal ditzelfde stukje geschreven worden, en over 75 jaar opnieuw. Opdat wij niet vergeten. Wanneer je op het koningsonderdeel van de Olympische Spelen (atletiek) een van de chiquere nummers (800 meter) wint, staat je naam voorgoed in hoofdletters in het collectieve sportgeheugen. Niets aan te doen.



En dan natuurlijk dat telefoongesprek. Nauwelijks bekomen van haar prestatie, kreeg Van Langen door verslaggever Sierd de Vos een mobiele telefoon ter grootte van een schoenendoos in haar handen geduwd. ,,Ha lieffie, heb je het gezien?'', was de ontwapenende vraag die Van Langen haar partner aan de andere kant van de lijn stelde. KPN twijfelde geen moment, en verwerkte de beroemde beelden in een reclame.