Grootste concurrent van Bolt zegt af voor WK atletiek

Kromowidjojo raakt wereldrecord op 50 meter kwijt aan Sjöström

2 augustus Ranomi Kromowidjojo heeft vandaag haar wereldrecord op de 50 meter vrije slag in het 25 meterbad moeten afstaan aan Sarah Sjöström. De Zweedse zwemster tikte bij de wereldbekerwedstrijden kortebaan in Moskou in de finale aan in 23,10 seconden.