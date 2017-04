Haase bezorgt Nederland zwaarbevochten zege op Bosnië in bizar duel

Door Rik Spekenbrink

Door deze overwinning werd het 3-1 in de tweede ronde van groep 1 van de Europees/Afrikaanse zone. De ploeg van captain Paul Haarhuis mag nu op voor een ticket voor de wereldgroep van 2018.



Lang was er geen vuiltje aan de lucht voor Haase. Dzumhur had zijn emoties in de eerste tweeënhalve set totaal niet onder controle, maar leek daar alleen zichzelf mee te hebben. Ook het Bosnische publiek, dat dwars door de rally’s en opslag van Haase heen schreeuwde, kreeg lange tijd geen vat op Haase, die ijzig kalm bleef en Dzumhur liet razen tegen de Nederlandse bank en de scheidsrechter. Maar bij 4-0 in de derde set daalde het niveau van Haase ineens. Hij kwam zelfs een break achter te staan (6-5), repareerde die nog, maar verloor de tiebreak met 7-4.



In de vierde set leek de pijp leeg bij Haase. Hij werd al vroeg gebroken en miste duidelijk energie. Het was voor de kopman de derde partij in 48 uur tijd, nadat hij vrijdag het enkelspel had gewonnen van Mirza Basic en gisteren in de dubbel met Jean-Julien Rojer ook voor een punt had gezorgd. Haase ging zich nu ook ergeren aan de omstandigheden en verloor de vierde set.