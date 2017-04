Haase strandt in tweede ronde in Monte Carlo

De Oostenrijker won in twee sets, 6-3 6-2. Thiem, die zijn tegenstander slechts één break toestond, had er iets meer dan een uur voor nodig om als winnaar van de baan te stappen.

Al bij de eerste mogelijkheid brak de 23-jarige Thiem de service van zijn opponent, maar Haase slaagde er in zijn achterstand weg te werken en terug te komen tot 2-2. De volgende break kwam de Hagenaar echter niet meer te boven. Bij 5-3 benutte Thiem de tweede van drie setpoints. Er was toen nog geen half uur gespeeld.

Met twee snelle doorbraken in het tweede bedrijf nam Thiem vervolgens een voorschot op de overwinning. Haase deed wat hij kon, maar had soms geen antwoord op fraaie 'winners' van de Oostenrijker. Bij 5-2 benutte deze vervolgens zijn eerste matchpoint.

Haase, de nummer 46 van de wereld, had in de eerste ronde van het masterstoernooi gewonnen van de Bosniër Damir Dzumhur. Thiem, die eerder dit jaar een graveltoernooi in Rio de Janeiro had gewonnen, had in deze fase een 'bye'.