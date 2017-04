Halve finales Fed Cup in evenwicht

De Amerikaanse tennissters namen voor eigen publiek in Florida de leiding tegen Tsjechië door een soepele zege van Coco Vandeweghe (foto) op de zeventienjarige Marketa Vondrousova (6-1 6-4). Maar Katerina Siniakova bracht de titelverdedigsters langszij door Shelby Rogers te kloppen (6-3 6-3). Het gevecht om een plek in de finale van het landentoernooi gaat morgen verder met twee enkelspelen en het mogelijk beslissende dubbelspel.

De andere finalist komt uit de confrontatie tussen Wit-Rusland en Zwitserland. Aliaksandra Sasnovitsj zette de gastvrouwen in Minsk op voorsprong door Viktoria Golubic in drie sets te verslaan: 6-3 5-7 7-5. De Zwitserse kopvrouw Timea Bacsinszky trok de stand gelijk met winst op Arina Sabalenka: 6-4 7-5. Wit-Rusland had zich voor de halve finales geplaatst door de Nederlandse tennissters in Minsk met 4-1 te verslaan.