Hassan en Vloon in actie bij Diamond League in Monaco

Kromowidjojo wil in Boedapest 'beste race ooit' zwemmen

8:52 Ranomi Kromowidjojo heeft een duidelijk doel voor de wereldkampioenschappen in het 50 meterbad van Boedapest. ,,Mijn beste races ooit zwemmen'', zegt de drievoudig olympisch kampioene. ,,Dat is me nog steeds niet gelukt. Maar ik ben overtuigd dat ik dat wel kán.''