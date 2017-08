Hassan met speels gemak door naar halve finales op 1500 meter

Tot de laatste ronde lag de Nederlandse favoriete voor goud nog helemaal achteraan in de serie. In de laatste 400 meter snelde ze zonder veel energie te verspillen naar winst. Ze trok het laatste rechte stuk stevig door en won met nipt verschil van de Amerikaanse Jennifer Simpson. De halve finales staan morgenavond op het programma.



,,Ik mocht eigenlijk niet winnen van mijn coach'', zei Hassan na de race. ,,Maar het ging vanzelf; het was ook een beetje dringen vooraan. Het ging heel gemakkelijk, ik heb het vertrouwen dat ik een snelle laatste ronde kan lopen en daarom durfde ik het ook wel aan pas laat aan te gaan.''



Snelste atlete in de series was de Ethiopische titelverdedigster Genzebe Dibaba. Ze won de eerste heat in 4.02,67 voor de Zuid-Afrikaanse Caster Semenya, de olympisch kampioene op de 800 meter. ,,Zij liepen hard ja, maar het gaat niet om tijden in de series'', aldus een zelfverzekerde Hassan.



Hassan won twee jaar geleden bij de WK in Peking brons en is de regerend wereldkampioene indoor op de 1500 meter. Dit seizoen liep ze de drie beste tijden ter wereld, met 3.56,14 voert ze de jaarranking aan.