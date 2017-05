Hassan ruim onder WK-limiet

Nageeye na haaswerk in Monza: Diep respect voor Kipchoge

14:21 Eliud Kipchoge stal de show vanochtend in Monza door de marathon te lopen in de revolutionaire tijd van 2 uur en 25 seconden. Abdi Nageeye was een van zijn tempomakers en zag de historische prestatie van dichtbij. ,,Hij is een monnik die de marathon loopt.''