Heemskerk haalt finale 200 meter vrije slag niet

Heemskerk slaat in Boedapest de 100 vrij over. Ze wilde zich volledig focussen op de 200 vrij, haar favoriete afstand. Twee jaar geleden bij de WK in Kazan behoorde Heemskerk tot de favorieten voor de titel, maar ze ging toen aan de druk ten onder. Heemskerk haalde weliswaar de finale, maar eindigde daarin met een 'kamikaze-tactiek' als laatste. Op de Spelen van Rio strandde ze al in de halve finales.



Na het drama in Brazilië brak Heemskerk met de Franse coach Philippe Lucas en keerde ze terug bij Wouda. Ze hervond haar techniek én het plezier. ,,Ik durf wel te zeggen dat ik op de weg terug ben'', zei Heemskerk monter. ,,Ik ben ontspannen en haal plezier uit het zwemmen. Het was mooi geweest als ik dat had kunnen belonen met een finaleplaats.'' Daarvoor had Heemskerk 0,14 seconde sneller moeten gaan. De Amerikaanse titelverdedigster Katie Ledecky plaatste zich als eerste in 1.54,69.