Herlings wint Grote Prijs van Zwitserland

Kramp verpestte laatste race van legende Usain Bolt

11:27 Kramp in het linkerbovenbeen zorgde ervoor dat Usain Bolt op de WK atletiek in zijn allerlaatste race de finish niet haalde. ,,Hij heeft veel pijn, maar vooral vanwege de teleurstelling over de nederlaag'', zei Kevin Jones, teamarts van de Jamaicanen die hun wereldtitel op de 4x100 meter niet konden prolongeren.