Historisch turngoud voor België

Judoka Steenhuis stoot door naar EK-finale

16:28 Judoka Guusje Steenhuis staat vanavond in de finale van de EK in Warschau. Ze was in de halve eindstrijd ook te sterk voor de Britse Natalie Powell. Steenhuis, uitkomend in de klasse tot 78 kilogram, zegevierde overtuigend op ippon.