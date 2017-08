Hockeyers krijgen ongenadig klop van België op EK

Het ging over gedeeld leiderschap, over de nieuwe verbondenheid in het team. Over de coach die in het olympische jaar zichzelf niet was geweest en goed in de spiegel had gekeken. En over het frivole aanvalspel, de hockeyers van Oranje sprankelden weer. Na de succesvolle Hockey World League, twee maanden geleden in Londen, overklaste Nederland zaterdag op de openingswedstrijd van het EK ook Spanje: 7-1. Maar Caldas zei het toen al: ‘Niet alles wat we tot Rio deden was slecht en niet alles wat we vanaf nu laten zien zal goed zijn’.



Eén nederlaag op het EK tegen België (0-5), hoe ontluisterend en gênant ook, betekent niet meteen dat de ploeg afgelopen jaar niets is opgeschoten. Maar toch. De manier waarop Oranje vanavond in het Wagenerstadion voor bijna 10 duizend fans werd afgedroogd, deed in veel denken aan de Olympische Spelen van een zomer geleden. Die vrijdagavond in Deodoro, waar de tranen rijkelijk vloeiden.



Nederland leek daar na de kwartfinale tegen wereldkampioen Australië (4-0) de juiste vorm te hebben. België was in de halve finale een geduchte tegenstander, maar moest voor het ervaren Oranje te doen zijn. Maar het verval was groot. Drie momenten van slap optreden achterin kostte drie doelpunten. Omdat Nederland zelf te weinig creëerde en niemand de dolende ploeg op sleeptouw nam, viel er op de 1-3-zege van de ‘Red Lions’ niets af te dingen. Oranje had, zo zei Caldas, een gouden kans op de olympische finale laten liggen. Weer minimaal vier jaar wachten…



De ploeg was in Rio uit elkaar gevallen, bleek in alle evaluaties. Er waren ongemerkt groepjes ontstaan. Coach Caldas stond te ver van zijn ploeg. Daar werd dan ook het accent op gelegd, afgelopen jaar.