Hockeyers vechten zich langs België en pakken Europese titel

De vreugde na het laatste fluitje was uiteraard enorm. In eigen land had het Nederlands elftal wat recht te zetten, na het debacle van Rio de Janeiro, waar de ploeg naast de medailles greep. Hoewel dit goud die vierde plek niet helemaal compenseert, was met name de manier waarop Oranje zijn EK-titel verdedigde wel het bewijs dat er in een jaar tijd stappen zijn gezet. De ploeg die vaak verweten werd geen winnaars te herbergen, sprak juist het karakter aan om de Belgen eronder te krijgen.



Al leek de eerste helft veel op het onderlinge groepsduel van maandag. Dat werden door de Belgen met 0-5 gewonnen. Bondscoach Max Caldas en zijn spelers zeiden direct dat die uitslag geflatteerd was en zinden op een herkansing.



Maar, net als maandag, was aanvankelijk elke kans van België raak. Twee kansen, twee doelpunten. Eerst was het Tom Boon die een strafcorner achter Pirmin Blaak kreeg. Gevolgd door een doelpunt van Cédric Charlier in het tweede kwart. Nederland kwam wel regelmatig bij de Belgen in de cirkel, maar leed dan slordig balverlies of maakte een verkeerde keuze. Een drietal strafcorners waren daarnaast niet aan schutter Mink van der Weerden besteed.



Aanvankelijk leek er na rust weinig aan dat spelbeeld te veranderen. Maar toen kreeg Robbert Kemperman een scoop van Sander de Wijn voor zijn forehand. Hij haalde snoeihard uit: 1-2. Het publiek veerde op en er kwam weer schwung in de ploeg. Mirco Pruijser toonde zich de goaltjesdief, toen hij in de laatste seconden van het derde kwart voor de gelijkmaker zorgde. De strafcorner van Mink van der Weerden eindigde op de lat, maar de Belgen kregen de bal niet weg en Pruijser frommelde raak.



België kwam er niet meer aan te pas. Een gele kaart en tijdstraf voor Emmanuel Stockbroekx kwam de ploeg die jaagde op zijn eerste grote prijs duur te staan. De strafcorner van Van der Weerden werd eruit gelopen, maar de poging die daar direct op volgde was wel raak: 3-2. België haalde doelman Vincent Vanasch eraf voor een extra veldspeler, maar Oranje kraakte niet en Pruijser wist met het lege doel wel raak: 4-2. De spits kroonde zich in zijn eigen Wagenerstadion ook tot topscorer van het toernooi.