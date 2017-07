Hockeysters met moeite en geluk naar finale World League

Golfer Luiten houdt goed stand in Parijs

18:53 Joost Luiten is de derde ronde van het Frans Open in Parijs ondanks een eerdere schouderblessure goed doorgekomen. De Nederlandse topgolfer ging op Le National rond in 70 slagen (-1). Daarmee klom hij in het klassement van de 28ste naar de 16de plek.