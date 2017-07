Hockeysters nemen revanche tegen België

Brouwer/Meeuwsen op koers voor knock-outronde WK

16:19 Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben op het WK in Wenen hun tweede groepsduel gewonnen. Het Nederlandse koppel, in 2013 wereldkampioen en in 2016 goed voor olympisch brons, won van de Italianen Alex Ranghieri en Adrian Carambula in twee sets: 21-16 21-19.