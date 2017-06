Hockeysters verslaan Schotland bij Hockey World League

Korving zeker van medaille op EK boksen

18:25 Roy Korving is zeker van een medaille op de EK in Oekraïne. De beste Nederlandse bokser in de klasse tot 91 kilogram was vandaag in de kwartfinale te sterk voor Oeladzislajoe Smjachlikajoe uit Wit-Rusland. Alle vijf de juryleden wezen hem als winnaar aan.