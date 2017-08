Hoosbui legt EK hockey in Amsterdam stil

Van Gelder slaat kans op WK-kwalificatie over

20:59 Yuri van Gelder slaat de eerste kwalificatiewedstrijd voor een plek in de WK-selectie over. De Brabantse ringenspecialist heeft zich bij bondscoach Bram van Bokhoven afgemeld voor de wedstrijden die morgen worden gehouden in Den Bosch en Zwijndrecht.