Hordeloopster Visser pakt goud bij EK junioren

Volleybalsters winnen weer in World Grand Prix

19:17 De Nederlandse volleybalsters hebben in de World Grand Prix in Rusland in een spannende vijfsetter gewonnen van de Dominicaanse Republiek. Bij het tweede pouleweekend, in Kaliningrad, boog Oranje een 2-0 achterstand om in een zege op het Caribische land: 23-25 22-25 25-22 25-23 15-8.