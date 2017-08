IAAF: Makwala wel getest voor uitsluiting op 400 meter

De IAAF voelde zich geroepen te reageren op uitspraken van de teleurgestelde atleet. ,,Ik ben helemaal niet getest'', mopperde Makwala gisteren toen hij niet aan de finale van 400 meter mocht deelnemen. ,,Ik had maandag ook makkelijk kunnen starten op de 200 meter, zo ziek was ik niet. Ik heb overgegeven, dat was alles. Het lijkt wel op een bewuste actie om mij uit te schakelen, ik ben er kapot van.''



Makwala werd afgelopen weekeinde geveld door een voedselvergiftiging, als gevolg van een virus dat hij vermoedelijk heeft opgelopen in het hotel waar hij verbleef. Volgens de IAAF moest hij 48 uur in quarantaine worden gehouden. Daarom werd hij maandag ook al teruggetrokken voor de series van de 200 meter. Op die afstand voerde Makwala dit seizoen de wereldranglijst aan met 19,77. Op de 400 meter gold hij als een medaillekandidaat en belangrijke uitdager van Wayde van Niekerk, die gisteravond opnieuw de wereldtitel veroverde.



Makwala meldde zich gisteravond nog wel bij het stadion in Londen voor de finale maar werd daar uit angst voor besmettingsgevaar geweerd. ,,We vinden het heel vervelend dat Makwala niet in actie heeft kunnen komen en zijn talent niet heeft kunnen laten zien in de 400 meter-finale, maar we moeten rekening houden met de gezondheid van alle atleten", reageerde de IAAF.