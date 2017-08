Ingmar Vos begeleidt wereldkampioen Hardee bij WK

Drie jaar lang waren ze trainingsmaatjes en deelden Vos en Hardee sportieve vreugde en verdriet. In 2013 was Vos naar Austin in Texas om zijn carrière een impuls te geven. Hardee was toen al een grote naam binnen de atletiek als de wereldkampioen tienkamp van 2011 en 2013 en de zilveren medaillewinnaar op de Olympische Spelen van 2012. Ze weten precies wat ze aan elkaar hebben.

Nu Vos op 31-jarige leeftijd is gestopt door aanhoudend blessureleed kwam de Amerikaan bij hem uit. Zijn vaste coach Mario Sategna is tevens bondscoach van de nationale ploeg en zal het daardoor te druk hebben om continu Hardee te assisteren. Vos heeft die tijd wel en zal hem tips geven vanaf de tribune in het Olympic Stadium. De twee werden woensdagmiddag nog nat tijdens de afsluitende training in de regen. ,,Het gaat spannend worden”, zegt Vos. ,,Hardee is weer volledig fit en ik geef hem echt kans. Damian Warner en Kevin Meyer zullen ook goed zijn. En wie weet Eelco Sintnicolaas als hij zijn vorm van Götzis nu weer heeft.”

Voor deze wereldkampioenschappen konden de twee al aan elkaar wennen in hun nieuwe rol. Vos begeleidde Hardee tijdens een wedstrijd in Düsseldorf. Daarna reden ze naar Rotterdam om daar – met de polsstok op de dak van de auto - de boot te nemen naar Londen.



Zo is Vos er toch bij in Londen, in het stadion waar hij vijf jaar geleden 21ste werd tijdens de Olympische Spelen. Voorlopig is de samenwerking eenmalig. Wel ambieert Vos een carrière als coach.