Jansen en Van Duijn missen WK-finale op toren

Hordeloopster Visser pakt goud bij EK junioren

15 juli Nadine Visser heeft op de EK atletiek onder 23 jaar in de Poolse stad Bydgoszcz goud veroverd op de 100 meter horden. De atlete, die vooral sterk is in de zevenkamp, was in een tijd van 12,92 seconden sneller dan de Wit-Russische Elvira Herman (12,95) en de Hongaarse Luca Kozák (13,06).