Jonker: Het was heel fijn om die tweede te maken

,,Die 1-0 was niet safe. Het was heel fijn om eindelijk die tweede goal te maken. Het voelde aan als een bevrijding. De ontlading in het stadion was ook heel groot. Er kwam veel energie vrij."

Jonker was door een schouderblessure maandenlang uitgeschakeld. Net op tijd was de aanvalster van Amsterdam fit voor het EK. ,,En dan scoor je ook nog in je eigen stadion in de EK-finale'', sprak ze glunderend bij de NOS. ,,Hier heb ik keihard voor gewerkt. We zijn nog maar een team in opbouw. Ik heb ontzettend veel zin in de komende jaren.''