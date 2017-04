Joost Luiten in Rabat in achterhoede

Bertens met moeite langs Burger in Bogotá

18:54 Kiki Bertens heeft met moeite de kwartfinale bereikt van het WTA-toernooi in het het Colombiaanse Bogotá. In een Nederlands onderonsje was de als eerste geplaatste Wateringse nipt te sterk voor haar landgenote Cindy Burger: 6-2, 7-5.