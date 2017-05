Joshua wil 28 oktober rematch tegen Klitsjko

Het Principality Stadium van Cardiff, ook wel het Millennium Stadium genoemd, zou zijn voorkeur hebben als decor. Dit overdekte complex in Wales biedt plaats aan bijna 75.000 bezoekers (bij voetbal- en rugbyduels).



Beide profboksers kwamen op 29 april op een uitverkocht Wembley tegen elkaar uit in een gedenkwaardig gevecht. In de elfde ronde moest Klitsjko de spectaculaire strijd staken op last van de arbiter nadat hij eerder in het duel Joshua (27) bijna had uitgeschakeld.



Oud-wereldkampioen Klitsjko (41) moet nog bekendmaken of hij zijn professionele boksloopbaan al dan niet voortzet.