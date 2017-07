Judoka Verkerk wint goud op European Cup in Minsk

Nederlands record voor ‘Zuid-Afrikaan’ Goosen op 50m vlinder

11:52 Vlinderslagspecialist Mathys Goosen werd geboren in Zuid-Afrika, groeide op in een voorstad van Johannesburg maar verkaste voor zijn zwemcarrière eind 2013 naar Amsterdam. De inmiddels 21-jarige zwemmer onderstreepte vandaag op de WK in Boedapest dat hij een groot talent is.