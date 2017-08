Juul Franssen opvallende afwezige in judoselectie voor WK

De rechtbank in Utrecht bepaalde op 3 mei bovendien dat Franssen, die uitkomt in de klasse tot 63 kilo, per direct weer moest worden opgenomen in de nationale selectie. Volgens een perscommuniqué van de JBN is in gezamenlijk overleg besloten dat Franssen het WK in Hongarije laat schieten. Beide partijen zullen, zo meldt de bond vanmiddag, binnenkort gezamenlijk meer communiceren over haar specifieke situatie.



Na tegenvallende resultaten op de belangrijkste internationale wedstrijden eiste de judobond sinds vorig jaar dat Franssen centraal op Papendal moest trainen. Dat zag de 27-jarige judoka niet zitten. Ze wilde in Rotterdam blijven trainen bij haar eigen trainers. Een verhuizing zou voor Franssen bovendien financiële consequenties hebben. De rechter gaf haar in mei gelijk.