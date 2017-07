Kamminga naar swim-off, wereldrecord voor Peaty op 50 meter schoolslag

Weertman niet naar finale op 800 meter vrij

11:17 Op de WK zwemmen in Boedapest heeft Ferry Weertman zich niet geplaatst voor de finale van de 800 meter vrij. De 25-jarige Nederlander zwom in de series een tijd van 7.56,44. Hiermee werd hij overall vijftiende, terwijl een plek bij de eerste acht noodzakelijk was.