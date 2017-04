Kamminga zwemt nationaal record op 200m schoolslag

In december bracht hij in Amsterdam de Nederlandse toptijd op zijn naam met 2.10,98. Daarmee voldeed Kamminga al aan de limiet voor de WK in juli in Boedapest. De Duitser Marco Koch zegevierde in Eindhoven met een tijd van 2.09,07.

Ranomi Kromowidjojo won de 50 meter vlinderslag. De drievoudig olympisch kampioene tikte in de finale aan in een tijd van 25,85 seconden. Ze had eerder op de dag in de voorronde een tijd van 25,84 neergezet. In beide races bleef 'Kromo' ruimschoots onder de WK-limiet (26,33). Maaike de Waard eindigde in deze finale als tweede in 25,88.