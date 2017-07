Kelly Jonker op tijd fit voor EK

Kelly Jonker lijkt op tijd fit voor het Europees kampioenschap hockey in augustus. De 27-jarige aanvalster van Amsterdam is opgenomen in de gepresenteerde selectie van bondscoach Alyson Annan. Jonker liep begin april een scheurtje in haar schouder op en moest vier maanden revalideren.

In vergelijking met de selectie die in juni meedeed aan de halvefinaleronde van de Hockey World League (HWL) is naast Jonker ook Malou Pheninckx nieuw. Maartje Krekelaar (Den Bosch) en Charlotte Vega (Amsterdam) deden wel mee aan de HWL, maar zitten nu niet in de groep. Annan heeft Maxime Kerstholt (Laren), Sanne Koolen (Den Bosch) en Lisanne de Lange (Laren) als reserves aangewezen.





,,Het is een sterke groep met een goede balans van jongere en meer ervaren speelsters. We hebben nu nog een kleine drie weken om ons optimaal voor te bereiden op het EK'', aldus Annan, die volgende week met Oranje in Spanje het laatste voorbereidingstoernooi op het EK afwerkt. In Terrassa staan duels met België, Spanje en Duitsland op het programma. Spanje en België zitten bij het EK in dezelfde poule als Nederland. Tsjechië is de derde tegenstander.