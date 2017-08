Keniaan Kirui met imposante solo naar wereldtitel marathon

Gatlin troeft Bolt af in WK-finale 100 meter

0:12 Usain Bolt heeft in Londen zijn afscheid van de 100 meter niet kunnen opluisteren met een wereldtitel. De Jamaicaan moest in 9.95 genoegen nemen met brons. De Amerikaan Justin Gatlin snelde in 9.92 naar goud. Zilver was er voor zijn jonge landgenoot Christian Coleman (9.94).