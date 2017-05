Kipchoge duikt ruim onder wereldrecord, niet onder twee uur

Schippers: Wat ik nu doe, zegt niks over het einde van het seizoen

5 mei Dafne Schippers reageerde vanavond in Doha tijdens de eerste ontmoeting in de Diamond League vrij laconiek op haar tweede plaats op de 200 meter. De wereldkampioene moest, evenals vorig jaar in Rio, haar meerdere erkennen in olympische kampioene Elaine Thompson uit Jamaica.