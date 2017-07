Kipchoge en Kipsang gaan voor wereldrecord in Berlijn

Kipchoge won de marathon in Berlijn in 2015 in 2.04.00. De Keniaan probeerde afgelopen voorjaar in een door Nike georganiseerde poging op het circuit van Monza de marathon officieus onder de twee uur te lopen en strandde daarbij op 25 seconden.

Landgenoot Kipsang liep bij zijn zege op de marathon van Berlijn in 2013 naar een nieuw wereldrecord van 2.03.23. Dat record bleef precies één jaar staan. De twee Kenianen zijn aan elkaar gewaagd. Het persoonlijke record van Kipchoge van 2.03.05 is acht seconden sneller dan dat van Kipsang.