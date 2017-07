Kira Toussaint moet wennen aan de Nederlandse peptalk

Kira Toussaint bereikte vanochtend op de WK in Boedapest na een spannende serie de halve finales op de 100 meter rugslag. ,,Het was wel even nagelbijten”, zei de opgeluchte Toussaint toen bleek dat ze met haar tijd van 1.00,52 als veertiende doorgaat naar de laatste zestien vanavond.

Na vier jaar trainen en studeren in de Verenigde Staten is Kira Toussaint een halve Amerikaanse geworden. Ze praat Nederlands met een licht Amerikaans accent en gooit er af en toe hele volzinnen Amerikaans-Engels uit als ze even niet op de Nederlandse vertaling kan komen. Toussaint verhuisde in 2013 naar Florida omdat ze het in zwemstad Eindhoven niet meer naar haar zin had. Twee jaar geleden maakte de 23-jarige Amstelveense de overstap naar Tennessee waar ze het zwemmen combineert met haar studie bewegingswetenschappen die ze in december hoopt af te ronden.

,,Ik houd van de Amerikaanse mentaliteit. Ze benaderen alles met power en zijn heel positief. Dat zie ik graag. Angst kennen ze niet of ze laten het niet merken”, aldus de rugslagspecialiste. In de Nederlandse ploeg is het voor Toussaint even wennen geblazen. ,,Als we met het nationaal team een peptalk hebben gehad, bel ik daarna even mijn Amerikaanse coach voor een echte peptalk”, zegt ze lachend.