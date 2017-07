Klamer voor vijfde keer de sterkste in Holten

De Beuningse, tiende op de Olympische Spelen van Rio, nam vanaf de start meteen de leiding in de wedstrijd. Klamer zat als eerste op de fiets na het zwemmen en wist meteen een gat te slaan met de concurrentie. Ook bij de wissel van het fietsen naar het lopen was Klamer de eerste die door kwam. Tijdens het looponderdeel wist ze haar voorsprong uit te breiden en comfortabel naar de eindzege te lopen. Ze finishte in 1.01.24.

De Russin Anastasia Abrosimova werd tweede in 1.01.58 en de Australische Tamsyn Moana-Veale derde in 1.02.05 ,,Dit was een van de zwaarste wedstrijden die ik in Holten heb gelopen. Ik heb geprobeerd om vanaf het begin keihard te gaan. Als het mis zou gaan dan had ik het in ieder geval geprobeerd. Maar het was afzien'', aldus Klamer.