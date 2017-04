Korfballers Top prolongeren titel

De korfbalfinale, voor de tweede keer in de Ziggo Dome, ging lange tijd gelijkop. De verrassende Amsterdamse finalist Blauw-Wit kwam in de eerste helft nog met 8-6 voor, maar Top knokte zich terug en noteerde op slag van rust een voorsprong van 11-10.

In het begin van de tweede helft was het spelbeeld gelijk. Maar bij een stand van 18-16 zorgde Mick Snel van Top met twee rake schoten voor een cruciale voorsprong van vier punten. In dezelfde periode had Blauw-Wit, dat leunde op de treffers van Momo Stavenuiter, het vizier niet op scherp. De titelverdediger hield de marge van vier punten in stand.