In de finale van de 50 vlinder moest Kromowidjojo in de Duna Arena alleen de Zweedse sensatie Sarah Sjöström voor zich dulden. ‘Kromo’ zwom een uitstekende race die resulteerde in een nieuw persoonlijk record (pr): 25,38 seconden. Haar oude pr dateerde van de WK in 2013: 25,53. ,,Ik heb hartstikke goed gezwommen en ben wel trots op mijn nieuwe pr”, zei de geboren Sauwerdse aan het einde van een lange zwemavond. ,,De 50 vlinder is voor mij zeker geen bij-nummer. Natuurlijk wist ik dat Sjöström een klasse apart zou zijn, maar ik wilde de ‘best of the rest’ zijn.” Sjöström won in een tijd van 24,60 seconden.