'Kromo' op WK relaxed een rondje verder op 50 vrij

Door Natasja Weber



Sarah Sjöström uit Zweden klokte de snelste tijd in de series met 24,08. De Deense Pernille Blume, olympisch kampioene op de 50 vrij, noteerde de tweede tijd: 24,32. De tweede Nederlandse die op deze afstand in actie kwam, Tamara van Vliet, haalde de halve finales in 24,94 (veertiende tijd).



Kromowidjojo deed het zaterdagochtend lekker rustig aan. ,,Ik had bijna geen warming up gedaan. Ik zit in een luxe positie dat ik niet maximaal hoef te gaan in de series. Vanavond wordt het leuk in de halve finale en morgen wordt het in de finale een echt gevecht.” ‘Kromo’ wilde geen uitspraken doen over de topfavorieten op de kortste sprintafstand. ,,Na vrijdagavond op de 100 vrij en vorig jaar op de Olympische Spelen blijkt wel weer dat niet altijd de grote favoriet wint.”