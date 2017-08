Kromowidjojo als eerste vrouw ooit onder 23 tellen op 50 meter

De Zweedse werd nu tweede. Ook Sjöstrom verbeterde haar eigen record van vorige week in Moskou, maar ze bleef steken op 23-rond. De Australische Cate Campbell eindigde als derde in Berlijn (23,62 ), vlak voor Femke Heemskerk (23,93).

Sjöstrom was twee weken geleden één van de grote sterren op het WK lange baan in Boedapest. Ze won daar goud op de 50 meter vrije slag, 50 meter vlinderslag en 100 meter vlinderslag. Kromowidjojo won in de hoofdstad van Hongarije zilver op de 50 meter vrije slag en 50 meter vlinderslag.