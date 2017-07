Kromowidjojo en Van Vliet verder op 50 vrij

Kromowidjojo zwom de derde tijd (24,53). In dezelfde serie tikte Van Vliet iets later aan en noteerde 24,94, goed voor de veertiende plaats en een plek in de halve finales.



De Zweedse Sarah Sjöström was de snelste in de series. De topzwemster zette een tijd neer van 24,08.



De halve finales staan zaterdag gepland bij het avondprogramma.