Kromowidjojo raakt wereldrecord op 50 meter kwijt aan Sjöström

Ranomi Kromowidjojo heeft vandaag haar wereldrecord op de 50 meter vrije slag in het 25 meterbad moeten afstaan aan Sarah Sjöström. De Zweedse zwemster tikte bij de wereldbekerwedstrijden kortebaan in Moskou in de finale aan in 23,10 seconden.

Dat is ruim onder de 23,24 die 'Kromo' op 7 augustus 2013 in Eindhoven neerzette. De Nederlandse evenaarde die toptijd eind 2015 nog een keer in Indianapolis.

Sjöström veroverde afgelopen week bij de WK in Boedapest de wereldtitels op de 50 vrij en de 50 vlinder. De Zweedse zwom toen in de halve finale van de 50 vrij met 23,67 ook een nieuw wereldrecord. In de eindstrijd bleef ze daar twee honderdsten boven (23,69).

Kromowidjojo eindigde in Boedapest op beide afstanden als tweede en dat deed ze woensdag in Moskou ook weer. De 26-jarige Groningse klokte 23,39. Femke Heemskerk tikte in 24,14 als vierde aan, nog achter de Australische Cate Campbell (23,96).

