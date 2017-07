De bijna 27-jarige topzwemster zwom naar de tweede plek in een tijd van 25,38. De eerste plaats was voor de grote favoriete Sarah Sjöström in 24,60. 'Kromo' was één honderdste van een seconde sneller dan de Egyptische nummer drie Farida Osman.



,,Een dik persoonlijk record'', klonk Kromowidjojo opgetogen. Ze had een toptijd van 25,53 op de 50 meter vlinderslag staan. ,,Tweede achter Sarah Sjöström eindigen, is geen verkeerde uitslag. Dit had ik niet verwacht.''



Kromowidjojo had niet lang de tijd om te genieten van haar prestatie. Een uur later kwam ze nogmaals in het bad tegen Sjöström. De Nederlandse plaatste zich met 24,20 voor de finale van de 50 meter vrije slag achter de Zweedse, die met 23,67 een nieuw wereldrecord neerzette. ,,Supergoed van haar'', reageerde ze na die race. ,,Het gat met de rest is nu wel groot, maar niet sis zeker. Ik ga me opladen en er zondag voor strijden.''



Kromowidjojo sloot een drukke zaterdagavond af met een tweede zilveren medaille. In de finale van de 4x100 meter vrije slag gemengd tikte ze als slotzwemster als tweede aan achter de ploeg van de VS die een nieuw wereldrecord zwom. Voor haar waren Ben Schwietert, Kyle Stolk en Femke Heemskerk in actie gekomen.



De Amerikaanse ploeg was met eerste zwemmer Caeleb Dressel een klasse apart. Voor Dressel was het de derde gouden medaille van de avond. Hij was eerst in 21.15 de snelste op de 50 meter vrije slag en won vervolgens goud op de 100 meter vlinderslag. Daar bleef hij met 49,86 slechts vier honderdsten van een seconde verwijderd van het wereldrecord van Michael Phelps. Katie Ledecky zorgde met de zege op de 800 meter vrije slag voor het vierde goud van de avond voor de VS. Op de 200 meter rugslag troefde de Australische Emily Seebohm de Hongaarse favoriete Katinka Hosszú af.