De bijna 27-jarige topzwemster zwom naar de tweede plek in een tijd van 25,38. De eerste plaats was voor de grote favoriete Sarah Sjöström in 24,60. 'Kromo' was één honderdste van een seconde sneller dan de Egyptische nummer drie Farida Osman.



,,Een dik persoonlijk record'', klonk Kromowidjojo opgetogen. Ze had een toptijd van 25,53 op de 50 meter vlinderslag staan. ,,Tweede achter Sarah Sjöström eindigen, is geen verkeerde uitslag. Dit had ik niet verwacht.''