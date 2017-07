Kromowidjojo wil in Boedapest 'beste race ooit' zwemmen

Ranomi Kromowidjojo heeft een duidelijk doel voor de wereldkampioenschappen in het 50 meterbad van Boedapest. ,,Mijn beste races ooit zwemmen'', zegt de drievoudig olympisch kampioene. ,,Dat is me nog steeds niet gelukt. Maar ik ben overtuigd dat ik dat wel kán.''

De zwemkoningin van Londen 2012, met olympisch goud op de 50 en 100 meter vrije slag, greep vorig jaar bij de Spelen van Rio de Janeiro naast de medailles. Even twijfelde Kromowidjojo of ze wel door wilde gaan met zwemmen. Na een paar weken vakantie begon het toch al snel weer te kriebelen. 'Kromo' besloot er in ieder geval nog een jaar aan vast te plakken. Na de WK in Boedapest buigt de 26-jarige Groningse zich over de vraag of ze de hele cyclus tot Tokio 2020 gaat afmaken.

,,Ik wil niet meedoen om het meedoen, ik wil bij de top zitten'', aldus Kromowidjojo. ,,Vorige maand in Rome zat ik al dicht tegen het niveau aan waarop ik wil zitten. De manier waarop ik zwem, is gewoon goed. Technisch en wetenschappelijk moet het zo. Nu wil ik alleen het liefste nog iets harder.''

In de Italiaanse hoofdstad zwom ze enkele uren na een ontmoeting met paus Franciscus in Vaticaanstad naar het goud op de 100 vrij in 53,07 seconden. Dat was niet alleen een fractie sneller dan in de olympische finale in Rio, waar ze als vijfde aantikte in 53,08, maar betekende tevens haar beste tijd sinds haar 'gouden' race in Londen (53,00).

Het gevoel is goed, benadrukt 'Kromo'. Ook na ruim tien jaar in de top heeft ze nog altijd iedere dag plezier. ,,En dat betekent niet alleen grapjes maken, maar ook plezier hebben in elke dag naar het zwembad gaan. Om steeds te willen afzien, steeds het beste uit jezelf te halen. Daar moet je ook plezier en voldoening uit halen.'' In Boedapest moet blijken of ze dat kan omzetten in snelle tijden en de 'perfecte' race, waar ze al jarenlang naar op zoek is. ,,Dat is mogelijk, dat weet ik zeker.''